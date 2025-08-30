30 Ağustos 2025, Cumartesi

Kahramanmaraş'ta feci çarpışma: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza kamerada
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza kamerada

Kahramanmaraş’ta feci çarpışma: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza kamerada

Giriş: 30.08.2025 15:08
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen kazada, Sait Tolu yönetimindeki motosiklet otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Tolu hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu B.B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
