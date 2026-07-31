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Kalkınma Yolu'nda yeni aşama! Uraloğlu: Hedefimiz bu yıl başlamak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da yapımı tamamlanan Pamukova YHT İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirerek bölge halkına büyük bir ulaşım müjdesi verdi. Açılış töreninin ardından A Haber'in sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, sadece Sakarya'daki yerel projelerden değil; Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadelenin ekonomik etkileri gibi Türkiye'nin geleceğini şekillendiren stratejik konularda da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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