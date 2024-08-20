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Kahramanmaraş'ta fasulye hasadı

Kahramanmaraş'ta fasulye hasadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 07:41
Kahramanmaraş'ta kadınlar fasulye hasadı yapıyor. Peki fasulyede bu yıl rekolte nasıl? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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Kahramanmaraş’ta fasulye hasadı
Kahramanmaraş'ta fasulye hasadı
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