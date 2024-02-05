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Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu

İHA
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Giriş: 05.02.2024 12:07
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü ilçe kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti. Ancak Coşkun’a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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