KOBİ'lere 50 milyar TL'lik Nefes Kredisi! Başvurular yarın başlıyor: İşte faiz oranları ve şartlar

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hazırlanan 50 milyar TL'lik yeni Nefes Kredisi paketinde başvurular 3 Kasım Salı günü başlıyor. Firma başına kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil en fazla 48 ay vadeyle kullandırılacak. 24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 34 faiz uygulanacak. TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin yararlanabileceği pakette, daha önce kredi kullanan firmalar da toplam tutarı 5 milyon TL'ye tamamlamak için yeniden başvurabilecek. Yeni Nefes Kredisi paketinin ayrıntılarını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.