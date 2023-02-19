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Kahramanmaraş depremi Berit Dağı'nda da yarılmalara neden oldu

İHA
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Giriş: 19.02.2023 12:22
Kahramanmaraş depremi Gaziantep'teki İslahiye'deki dağlar gibi Berit Dağı'nı da etkiledi. Deprem sonrası Berit Dağı'nda oluşan yarıkların görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi.
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