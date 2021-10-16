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Kağıthane'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, durağa çarptı

AA
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Giriş: 16.10.2021 17:12
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi-Şişli seferini yapan İETT'ye ait 34 KA 6323 plakalı otobüs, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dersaadet Caddesi üzerindeki Gashane Yolu Durağında yolcu bıraktıktan sonra hareket etti. İçerisinde yolcu kalmayan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, durağa çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Otobüs, tamir işlemlerinin ardından hareket ederek duraktan ayrıldı.
İETT otobüsü durağa çarptı
İETT otobüsü durağa çarptı
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