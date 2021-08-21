Kağıthane metro istasyonunda hareketli anlar! Polis intihar diye gitti hırsızı suçüstü yakaladı

İstanbul Kağıthane’de metro istasyonunda intihar ihbarına giden emniyet güçleri, metro istasyonun güvenlik görevlisiyle beraber kablo hırsızını suçüstü bastı. Metro köprüsünün demirlerini de çalan şahıs yakalandı. Hırsızın “uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan da aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçen günlerde Kağıthane Metro İstasyonunda meydana geldi. Kağıthane Metro İstasyonunda intihar ihbarı gelen Kağıthane Devri Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, hızlıca şekilde olay yerine intikal etti. Metro durağına giden ekipler, burada güvenlik görevlisi ile beraber metro istasyonunda kablo çalmak isteyen hırsızı suçüstü yakaladı. Kağıthane'de metrolara dadanan hırsızın Kağıthane Metro İstasyonunda ekipler tarafından yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın istasyon içinde güvenlik personeli tarafından alındığı ve zapt edilmeye çalışıldığı görülüyor.



METRO KÖPRÜSÜNÜN KORKULUKLARINI DA ÇALMIŞ

Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada hırsızın Fatih C. (28) olduğunu tespit etti. Hırsızı polis otosuna götüren ekiplerin yanına gelen iki kişi, hırsızın ilçe kaymakamlığı önündeki metro köprüsündeki korkulukları çaldığını ve oradan istasyona doğru kaçtığını söyledi. Bu sırada polislerin yanına gelen metro şantiyesinin görevlisi de kablo çalmaya çalıştığı sırada kaçtığını bildirdi. Metroda suçüstü yakalanan hırsızın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı öğrenildi. Hırsız F.C. polis ekipleri tarafından Sadabad Polis Merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.