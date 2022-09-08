Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok

Projesi 2018'de çizilen Kağıthane - İstinye metrosunda çalışmalar başlamak bilmiyor. Her iki noktaya 23 dakikada ulaşmayı sağlayacak olan proje, günde 35.000 kişiye hizmet verecekti. İstanbul'un en popüler noktalarından İstinye'de çevre sakinleri metronun bir an önce bitmesini bekliyor.

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