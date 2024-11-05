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Kafede oturan husumetlisini bacağından vurdu!

Kafede oturan husumetlisini bacağından vurdu!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 11:24
İstanbul Beylikdüzü’nde bir şahıs kafede oturan husumetlisine saldırıp bacağından vurdu. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan olay anları ise kameraya yansıdı.
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Kafede oturan husumetlisini bacağından vurdu!
Kafede oturan husumetlisini bacağından vurdu!
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