04 Eylül 2025, Perşembe

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı: 3 ölü, 5 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 20:51
Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
