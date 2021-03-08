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Kadına yönelik şiddetle mücadele verileri

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Giriş: 08.03.2021 09:19
Güncelleme:08.03.2021 09:35
İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele verilerini paylaştı. Tabloda, 2014-2020 yılları arasında cinayete kurban giden kadınların sayısı paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele verilerini paylaştı. Tabloda, 2014-2020 yılları arasında cinayete kurban giden kadınların sayısı paylaşıldı.

2014 yılında hayatını kaybeden kadın sayısı 306, 2015'te 360, 2016'da 304, 2017'de 353, 2018'de 279, 2019'da 336, 2020'de 267. 2021 yılında şu ana kadar hayatını kaybeden kadın sayısı ise 39.

24 Mart 2018'de hizmete giren kadın destek uygulamasını ise şu ana kadar 1 milyon 492 bin 353 kişi indirdi. 86 bin 543 ihbar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hhizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak imzasıyla 2019 yılında yürürlüğe giren "2020-2021 kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı" kapsamında 3 ayda bir toplantı yapılıyor.

Valiler ve kaymakamlar başkanlığında düzenlenen toplantılarda, kadına yönelik şiddete karşı önlemler ele alınıyor.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Şubat ayında öldürülen 28 kadının 14'ü evli olduğu erkek, 6'sı birlikte olduğu erkek, 4'ü tanıdık birisi, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i kardeşi, 1'i oğlu tarafından öldürülmüştür. 1 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilememiştir.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 16'sı evinde, 5'i sokak ortasında, 1'i arabada, 1'i iş yerinde, 1'i de arazide, 1'i otelde, 1'i ıssız bir yerde, 1'i kömürlükte öldürülmüştür. 1'inin öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 57'si evlerinde öldürüldü.

KADINLAR EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ

13'ü ateşli silahlarla, 9'u kesici aletle, 4'ü boğularak, 1'i balyozla vurularak, 1'i dambıl ile vurularak öldürüldü.

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