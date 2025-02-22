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Kadın kılığındaki erkek hırsız kameraya yakalandı

Kadın kılığındaki erkek hırsız kameraya yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 08:30
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesindeki misafirhanenin yatakhanelerinden cep telefonu çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler bir şüphelinin önce erkek yatakhanesinden ardından kadın kılığına girerek kadın yatakhanesinden telefon çaldığını belirledi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kadın kılığındaki erkek hırsız kameraya yakalandı
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