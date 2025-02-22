22 Şubat 2025, Cumartesi
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Kadın kılığındaki erkek hırsız kameraya yakalandı
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesindeki misafirhanenin yatakhanelerinden cep telefonu çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler bir şüphelinin önce erkek yatakhanesinden ardından kadın kılığına girerek kadın yatakhanesinden telefon çaldığını belirledi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.