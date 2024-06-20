20 Haziran 2024, Perşembe
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Kadın hakimenin ilk vukuatı değilmiş! Yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi...
Adana Adliyesi'nde rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallara adı karışan kriminal hakim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Görevden alınan kadın hakime Gül A.'nın Edirne'de görev yaptığı sırada da adının birçok usulsüzlüğü karıştığı ve ilk vukuatı olmadığı belirlendi.