İstanbul yeni güne trafik yoğunluğuyla başladı! Köprü yenileme çalışması sürücüleri etkiliyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanırken E-5 Karayolu İncirli Köprüsü'nün yan yolunda başlatılan onarım çalışması sürücüleri etkiliyor. Marmaray hattı üzerindeki köprünün yenilenmesi kapsamında yan yol 15 gün boyunca trafiğe kapatıldı. Çalışmanın ardından yapılacak yeni köprünün ise 180 günde tamamlanması planlanıyor. Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, 9 Kasım sabahı İstanbul trafiğindeki son durumu canlı yayında aktardı.