Kabine bugün toplanıyor! Masada emekli düzenlemesi, Terörsüz Türkiye ve COP31 var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda emeklilere yönelik yeni düzenleme, Terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturmasındaki son gelişmeler ve Azerbaycan ziyaretinin çıktıları ele alınacak. COP31 hazırlıklarının yanı sıra ABD ve İsrail seçimlerinin Türkiye'ye yansımaları ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği de gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.