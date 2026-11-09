Özgür Özel'e Candan Yüceer şoku! 26 gün önce ziyaret etmişti, şimdi istifa etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den ayrılarak katıldığı Yeni Parti'den de istifa etti. Parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Yüceer, "Bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda" ifadelerini kullandı. 12 Ekim'de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Yüceer'in 26 gün sonra gelen istifası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Yüceer'in AK Parti'ye geçebileceği veya CHP'ye dönebileceği iddiaları gündeme geldi.