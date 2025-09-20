Kadim Çin tıbbı ile şifa! Fizyoterapi için eski yöntemler kullanılıyor

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan geleneksel tıp Çin'deki hastanelerde hala çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılmaya devam ediliyor. A Haber ekibi de Çin'in Kaşgar bölgesinde bulunan o hastanelerden birini ziyaret etti. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameramanı Aydın Baytar'ın izlenimleri…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN