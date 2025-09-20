20 Eylül 2025, Cumartesi

Kadim Çin tıbbı ile şifa! Fizyoterapi için eski yöntemler kullanılıyor
Kadim Çin tıbbı ile şifa! Fizyoterapi için eski yöntemler kullanılıyor

Kadim Çin tıbbı ile şifa! Fizyoterapi için eski yöntemler kullanılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 16:18
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan geleneksel tıp Çin'deki hastanelerde hala çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılmaya devam ediliyor. A Haber ekibi de Çin'in Kaşgar bölgesinde bulunan o hastanelerden birini ziyaret etti. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameramanı Aydın Baytar'ın izlenimleri…
