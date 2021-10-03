03 Ekim 2021, Pazar
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Kadıköy'de Gülme krizine sokan kedi
İstanbul Kadıköy'deki bir markete giren 'Nokta' isimli kedi, mamaların bulunduğu reyon önünde dikkat çekici hareketler yaparak adeta zorla mama aldırıyor. Müşterilerin çektiği görüntülerle sosyal medyada da 'Dilenci kedi' olarak bilinen 'Nokta' mama reyonunun önünden ayrılmıyor. 'Nokta' mamasına ulaşmak için gerekirse topal ve baygın taklidi yapıyor...