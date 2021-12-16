16 Aralık 2021, Perşembe
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Kadıköy’de ‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine uçtu
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir vatandaş, ‘Ben Superman’im’ diyerek kafede oturan diğer müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle beraber yere düşen adam, yerde süründükten sonra koşarak oradan uzaklaştı. Yaşanan tuhaf anlar güvenlik kamerasına saniye saniye ansıdı.