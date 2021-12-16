16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadıköy’de ‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine uçtu

Kadıköy’de ‘Ben Superman’im’ diyen adam kafedeki masanın üzerine uçtu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2021 11:18
Güncelleme:16.12.2021 11:20
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir vatandaş, ‘Ben Superman’im’ diyerek kafede oturan diğer müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle beraber yere düşen adam, yerde süründükten sonra koşarak oradan uzaklaştı. Yaşanan tuhaf anlar güvenlik kamerasına saniye saniye ansıdı.
Ben Superman’im’ dedi ve...
Ben Superman’im’ dedi ve...
Mucize kurtuluş kamerada
Mucize kurtuluş kamerada
Superman, Kadıköy’de ortalığı birbirine kattı
Superman, Kadıköy’de ortalığı birbirine kattı
Düştü mü? Atıldı mı?
Düştü mü? Atıldı mı?
Sağanak yağış sebebiyle evleri su bastı
Sağanak yağış sebebiyle evleri su bastı
Marmara’da kar yağışı!
Marmara’da kar yağışı!
Yolu trafiğe kapatıp göbek attılar
Yolu trafiğe kapatıp göbek attılar
Kar sevinci kabusa döndü!
Kar sevinci kabusa döndü!
Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı
Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı
Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı
Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı
Asansör sapığının ifadesi ortaya çıktı!
Asansör sapığının ifadesi ortaya çıktı!
Timsah su aygırı kavgası!
Timsah su aygırı kavgası!
Daha Fazla Video Göster