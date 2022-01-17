Kadıköy’de araba çarpan kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Kadıköy' ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen çalışan kadın, bir arabanın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz kadına çarpan araç şoförü durmayarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre; Fikirtepe 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy yönünde yolun karşısına geçmek isteyen henüz adı öğrenilemeyen bir kadına araba çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olayı gören başka sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaya olay yerinde feci şekilde can verdi. Yapılan incelemelerin ardından, üstünde kimlik bulunmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KADINDAN GERİYE…

Kazadan geriye ölen kadına ait ayakkabı, pasta ve ekmek kaldı. Kaza yerinde, kadına çarpıp kaçan otomobile ait olduğu araştırılan 34 CIY 185 plakalı otomobilin plakası bulundu. Polis ekipleri, çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başladı.