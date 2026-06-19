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Giriş Tarihi:
19 Haziran 2026 21:04
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
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