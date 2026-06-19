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Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Bu kapsamda ekipler olay yerine sevk edilirken yolcular ise tahliye edildi.

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