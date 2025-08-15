Kaçarken yakalandı: Köprüden atlamak istedi

Aksaray'da erkek arkadaşından kurtulmak için çığlık atarak kaçan, yakalanınca da kendisini köprüden atmaya kalkan genç kadın, ısrarcı olan erkek arkadaşını tokatladı. Genç kadına yardım için olay yerine gelen alkollü şahıs da kavgaya dahil olurken, polislerin müdahale ettiği olayda genç kadın koruma altına alındı.

