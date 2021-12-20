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Kaçak kazı sonucu gün yüzüne çıkan 2 bin yıllık mozaik ve Roma villasının kalıntıları görüntülendi

İHA
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Giriş: 20.12.2021 12:31
İzmir’in Konak ilçesinde kaçak kazı sonucu gün yüzüne çıkan 2 bin yıllık mozaik ve Roma villası kalıntıları hakkında bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, “Bu alanda kamulaştırma yapılırsa ve üzerindeki tescilli olmayan niteliksiz yapılar yıkılırsa bilimsel arkeolojik kazılar yapılabilir ve villanın tamamı açığa çıkarılabilir” dedi.
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