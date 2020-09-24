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Japonya'nın dev robotu ilk adımı attı! 18 metre 25 ton!
Japonya'nın Yokohama şehrinde 1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda hareket ettirildi.
Japonya'nın Yokohama şehrinde 1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda hareket ettirildi.