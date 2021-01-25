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Jandarma'dan film gibi kurtarma tatbikatı! Video sosyal medyada büyük beğeni topladı

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Giriş: 25.01.2021 11:45
Güncelleme:25.01.2021 12:28
Şimdi ekranlarınıza aksiyon filmlerini aratmayan bir tatbikatı getireceğiz. Jandarma komandoların gerçekleştirdiği rehine kurtarma tatbikatı nefesleri kesti. O görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Komutanlığın sosyal medya hesabından "Gel Gel Gel JOPER'e Gel" vurgusuyla paylaşılan görüntüde, "İzleyeceğiniz görüntüler JOPER Rehine Kurtarma Operasyon Tatbikatı esnasında çekilmiş olup, herhangi bir oyun tanıtımına ait değildir." ifadelerine yer verildi.

"Terör örgütü üyeleri ve yandaşları için rahatsız edici görüntüler içerir" mesajıyla başlayan görüntüde, metruk bir binada gerçekleştirilen tatbikat öncesinde çevre güvenliği alan JOPER ekipleri, binanın giriş kapısını kontrollü bir şekilde patlatarak içeriye girdi.

Bina içinde rehinenin tutulduğu alana eğitimli köpeklerle birlikte giren ekipler, rehin alan kişiyi etkisiz hale getirdi.

Ekipler, kurtardıkları rehineyi güvenli bölgede yer alan araca bindirdi.

Paylaşılan operasyon görüntüsü, kısa süre içinde sosyal medyada beğeni topladı.

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