Ukrayna yaklaştı: Zubkov'un şutunda kaleci izin vermedi!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlanıyor. İlk maçında Kuzey İrlanda'ya son dakikalarda yediği golle mağlup olan Gürcistan, Ukrayna karşısında gruptaki ilk 3 puanını hedefliyor. Ukrayna ise Gürcistan deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Trabzonspor'un eski futbolcusu Oleksandr Zubkov'un 45+2'deki şutunda Giorgi Mamardashvili başarılı!