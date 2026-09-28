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Gürcistan'dan tehlikeli hücum: Kaleci başarılı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gürcistan'dan tehlikeli hücum: Kaleci başarılı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlanıyor. İlk maçında Kuzey İrlanda'ya son dakikalarda yediği golle mağlup olan Gürcistan, Ukrayna karşısında gruptaki ilk 3 puanını hedefliyor. Ukrayna ise Gürcistan deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. 20. dakikada Gürcistan, Saba Goglichidze'nin müthiş şutuyla Ukrayna karşısında gole çok yaklaştı!

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