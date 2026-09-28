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İrlandalı futbolculardan İsrail protestosu! Maç seremonisinde dikkat çeken tavır
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İrlandalı futbolculardan İsrail protestosu! Maç seremonisinde dikkat çeken tavır

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda Cumhuriyeti maçının seremonisinde İrlandalı futbolcuların tavrı dikkat çekti. Oyuncuların İsrail milli marşı okunurken yere baktığı, Gazze için kollarına siyah bant taktığı ve takım kaptanının İsrailli kaptanla el sıkışmadığı aktarıldı. İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu'nun da maça çıkmayı reddettiği belirtildi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, karşılaşmadaki gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.

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