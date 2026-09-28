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Aileyi ve masum çocukları hedef alan sinsi tehlike: Cinsiyetsizleştirme
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aileyi ve masum çocukları hedef alan sinsi tehlike: Cinsiyetsizleştirme

Bazı devletler, uluslararası kuruluşlar ve çok uluslu şirketler, "eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık" söylemi altında cinsiyetsizleştirme politikalarını dünya genelinde görünür hâle getirerek yaygınlaştırmaya çalışıyor. Doğrudan aile yapısını ve çocukları hedef aldığı belirtilen bu küresel kuşatmaya karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en net ve sert tepkiyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Dünyayı tehdit ettiği belirtilen bu dayatmaya karşı hem uzmanlar hem de vatandaşlar uyarılarda bulundu.

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