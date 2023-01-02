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İzmir'deki vinç faciası kamerada! İşçi yatakhanesinin üzerine böyle düştü...

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Giriş: 02.01.2023 23:48
İzmir'in Bornova ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü, o esnada kaldırımda yürüyen 2 kişinin koşarak kaçtıkları ve cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın da geri manevra yaptığı anlar yer aldı. İşte o anlar...
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