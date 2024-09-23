23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İzmir’de tarihi keşif: 1.800 yıllık Romalı gladyatör lahdi bulundu

İzmir’de tarihi keşif: 1.800 yıllık Romalı gladyatör lahdi bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2024 15:17
İzmir'in Selçuk ilçesinde 1.800 yıllık Romalı gladyatör lahidi bulundu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de tarihi keşif
İzmir’de tarihi keşif
Metin Arolat’a veda
Metin Arolat'a veda
Ünlü Narmikan kavunu toplanıyor
Ünlü Narmikan kavunu toplanıyor
İki kızdan engelli çobana sopalı işkence
İki kızdan engelli çobana sopalı işkence
Taksim’de kartpostallık görüntüler
Taksim’de kartpostallık görüntüler
Yürek yakan acı
Yürek yakan acı
Kahramanmaraş’ta yıldırım can aldı
Kahramanmaraş'ta yıldırım can aldı
Miras bölünmesin diye babasını öldürdü
Miras bölünmesin diye babasını öldürdü
İşçi servisinde can pazarı
İşçi servisinde can pazarı
Posof ilçesini sis bulutu kapladı
Posof ilçesini sis bulutu kapladı
Türk hekimlerden tarihi başarı
Türk hekimlerden tarihi başarı
Eşinin emanetine gözü gibi bakıyor
Eşinin emanetine gözü gibi bakıyor
Daha Fazla Video Göster