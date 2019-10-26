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26.10.2019
İzmir’de şok operasyon! Hepsi arabanın içinden çıktı
İzmir’in Konak ilçesinde Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde sahte içki ticareti yapıldığının bilgisi alınması nedeniyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 346 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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