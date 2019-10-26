26 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.10.2019

İzmir’de şok operasyon! Hepsi arabanın içinden çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde sahte içki ticareti yapıldığının bilgisi alınması nedeniyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 346 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmir’de şok operasyon! Hepsi arabanın içinden çıktı
İzmir’de şok operasyon! Hepsi arabanın içinden çıktı
İstanbul'da ortalık karıştı! Kemerli kavga
İstanbul'da ortalık karıştı! Kemerli kavga
Adıyaman'da gece yarısı kanlı infaz!
Adıyaman'da gece yarısı kanlı infaz!
Düzce'de husumetlisi tarafından bıçaklandı
Düzce'de husumetlisi tarafından bıçaklandı
Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde polimer görüldü
Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde polimer görüldü
Son dakika: İstanbul'da su için kritik 2 ay | Uzmanlar uyardı
Son dakika: İstanbul'da su için kritik 2 ay | Uzmanlar uyardı
HDP önünde oturan acılı babadan feryat
HDP önünde oturan acılı babadan feryat
Yağmur duasına çıkan vatandaşlar deve kurban etti
Yağmur duasına çıkan vatandaşlar deve kurban etti
İstanbul'da lise öğrencisi dehşeti yaşadı! Okuldan çıktığı sırada... |Video
İstanbul'da lise öğrencisi dehşeti yaşadı! Okuldan çıktığı sırada... |Video
Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, şantajla 52 bin lirasını aldı
Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, şantajla 52 bin lirasını aldı
ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğradı
ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğradı
Siirt'te kavga eden öğretmenleri öğrenciler ayırdı
Siirt'te kavga eden öğretmenleri öğrenciler ayırdı
Daha Fazla Video Göster