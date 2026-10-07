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Başkan Erdoğan rozeti bizzat taktı: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmen AK Parti'de
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan rozeti bizzat taktı: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmen AK Parti'de

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle gerçekleştirilen Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda tarihi anlara imza attı. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan ve AK Parti'nin hizmet vizyonunu vurgulayan Başkan Erdoğan, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sahneye davet ederek parti rozetini bizzat taktı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan tarihi katılımla birlikte İzmir yerel yönetiminde yeni bir dönem resmen başladı.

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