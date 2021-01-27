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İzmir'de sel baskınına kum torbalı çözüm

A Haber
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Giriş: 27.01.2021 09:40
Güncelleme:27.01.2021 09:48
İzmir Gaziemir'de Emrez deresinin geçtiği bölgede yaşanan sel baskınları vatandaşı canından bezdirdi. Belediye ise derede ıslah çalışması yapmak yerine iş yerlerini su basan esnaf için kum torbalı çözüm üretti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayça aktardı.

İzmir Gaziemir'de Emrez deresinin geçtiği bölgede yaşanan sel baskınları vatandaşı canından bezdirdi. Belediye ise derede ıslah çalışması yapmak yerine iş yerlerini su basan esnaf için kum torbalı çözüm üretti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayça aktardı.

Taşkınların ve su baskınlarının önünü alamayan Gaziemir Belediyesi, çözümü mahalle esnafına kum torbası dağıtmakta buldu.

İzmir yoğun sağanak yağış aldığı zamanlarda ıslahı yapılmayan Emrez deresi taşıyor. Binaların giriş katları ve dükkanlarda oluşan su baskınından, mahalle sakinleri şikayetçi.

Sel meydana geldiğinde bazı binalar ise yıkılma riski ile karşı karşıya kalıyor.

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Sel baskınına kum torbalı çözüm
Sel baskınına kum torbalı çözüm
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