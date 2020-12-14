14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan!

Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak yağmurun ardından deniz yükseldi. Taşan sular nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Bu tarz olayların daha öncede yaşandığını belirten bir vatandaş, "Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:26
  • 1
  • 10
Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan!

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan!

Yoğun yağmur ile Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Taşan sular nedeniyle park, bahçeler ve site otoparkı sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel suları kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

  • 3
  • 10
Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan!

Öte yandan, site bekçileri ve itfaiye ekipleri vatandaşların araçlarını kurtarması için uyarılar yaptı. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

  • 4
  • 10
Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan!

Bazı vatandaşlar yaşanan bu durumdan dolayı belediyeye tepki gösterirken, ekipler su tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

  • 5
  • 10
Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan!

"BU OLAYI 4 SEFERDİR YAŞIYORUM"

Bu tarz olayların daha öncede yaşandığını belirten bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz.