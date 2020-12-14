Sağanak yağış denizi taşırdı İzmir sular altında kaldı: Hiçbir önlem aldıkları yok hepsi yalan!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak yağmurun ardından deniz yükseldi. Taşan sular nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Bu tarz olayların daha öncede yaşandığını belirten bir vatandaş, "Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu.

DHA Giriş Tarihi: 14.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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