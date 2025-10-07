07 Ekim 2025, Salı

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
İzmir’de sağanak yağış etkili oldu

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 04:48
İzmir'de akşam saatleri sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından turuncu kod uyarısı verilen İzmir'de yağışların 7 Ekim Salı sabahı yeniden başlaması bekleniyor.
