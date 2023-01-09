İzmir’de Necmiye Vural’ı çocuklarının gözü önünde katletmişti! Kan donduran iddia: "Annen kefenini hazırlasın"

İzmir’de Mehmet Atabay, evli olduğunu öğrenince kendisinden ayrılmak istediği için çıkan tartışmada Necmiye Vural’ı 2 çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak öldürdü. Vural'ı, daha önce birçok kez tehdit ettiği, son olarak kızını telefonla arayıp, "Annen kefenini hazırlasın" dediği öne sürüldü.