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İzmir'de kayma riski bulunan bina tahliye edildi

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Giriş: 13.12.2020 16:08
Güncelleme:13.12.2020 16:14
Son dakika haberi... İzmir Karabağlar'da yağış nedeniyle kayma riski bulunan 3 katlı bina tahliye edildi. Öte yandan sağanak nedeniyle Limontepe 9700 Sokak'ta da bir istinat duvarında çökme yaşandı.

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı, şiddetli yağış nedeniyle su dolarken, inşaatın önündeki yolda çökme meydana geldi.

Bölgede inceleme yapan belediyesi ekipleri, inşaatın yanındaki 3 katlı binada kayma riski bulunduğunu tespit etti.

Bina, boşaltılarak mühürlendi ve sokak girişine bariyerler konuldu. Vidanjörlerle temeldeki suyun tahliyesinin ardından bina ve yolla ilgili çalışma yürütülecek. Aynı sokakta yıkılma tehlikesi bulunan elektrik direği de başka bir noktaya taşındı. Ayrıca sağanak nedeniyle Limontepe 9700 Sokak'ta da bir istinat duvarında çökme yaşandı.

Kayma riski bulunan bina tahliye edildi
Kayma riski bulunan bina tahliye edildi
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