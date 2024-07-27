İzmir’de esnaftan haraç toplayan 2 zanlı tutuklandı

İzmir'de 2 kişinin esnaftan haraç topladığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti ve tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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