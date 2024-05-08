İzmir’de duaya nikah memuru engeli! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

İzmir'deki bir nikah töreninde nikah memurunun dua okunmasına izin vermemesi tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı nikah memuru hakkında soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi.

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