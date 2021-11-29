İzmir’de deniz taştı! Ölüm teğet geçti

Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu. Öte yandan İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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