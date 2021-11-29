29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de deniz taştı! Ölüm teğet geçti

İzmir’de deniz taştı! Ölüm teğet geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2021 11:31
Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu. Öte yandan İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölüm teğet geçti
Ölüm teğet geçti
O Ses’e damga vurdu!
O Ses'e damga vurdu!
Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Ulaşıma fırtına engeli!
Ulaşıma fırtına engeli!
Avcılığın ‘en alçak’ şekli!
Avcılığın ‘en alçak’ şekli!
Ürküten manzara! Teker teker çöküyor
Ürküten manzara! Teker teker çöküyor
Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı
Önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı
Sezer Öztürk tutuklandı!
Sezer Öztürk tutuklandı!
ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi
ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi
Üsküdar’da hareketli saatler! Sahilde bulundu
Üsküdar'da hareketli saatler! Sahilde bulundu
36 il için kar alarmı!
36 il için kar alarmı!
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Daha Fazla Video Göster