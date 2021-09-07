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İzmir'de bir CHP klasiği! Kokan dereler vatandaşı isyan ettirdi

A Haber
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Giriş: 07.09.2021 14:30
Güncelleme:07.09.2021 14:30
İzmir'de Manda Deresi'ndeki kirliklik ve kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Peki deredeki kirliliğin sebebi ne? Detaylar A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Avukat Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirerek "Sorunun kaynağının İzmir’de olduğunu görmüyor." dedi.
İzmirde bir CHP klasiği! İZMİR'DE BİR CHP KLASİĞİ!
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