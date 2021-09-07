İzmir'de bir CHP klasiği! Kokan dereler vatandaşı isyan ettirdi

İzmir'de Manda Deresi'ndeki kirliklik ve kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Peki deredeki kirliliğin sebebi ne? Detaylar A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Avukat Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirerek "Sorunun kaynağının İzmir’de olduğunu görmüyor." dedi.

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