İzmir'de bir CHP klasiği! Kokan dereler vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'de Manda Deresi'ndeki kirliklik ve kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Peki deredeki kirliliğin sebebi ne? Detaylar A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Avukat Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirerek "Sorunun kaynağının İzmir'de olduğunu görmüyor." dedi.
İzmir'de dereler yine kokmaya başladı Manda Deresi'nde kirlilik ve koku vatandaşı isyan ettirdi. Peki Manda Deresi'ndeki kirliliğin nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
BİR İZMİR KLASİĞİ
Ayçe, "İzmir'in değişmez klasiği olan koku problemi devam ediyor. Koku gerçekten burada şu anda bulunduğumuz bölgedeki vatandaşları isyan ettirmiş durumda. Manda deresinin kokusu artık İzmir'de 7/24 devam ediyor." şeklinde konuştu.
Peki neden temizlenmiyor bu dereler? Bu koku neden var? Ne zaman bitecek? Avukat Özgür Hızal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Maalesef İzmir'in en temel altyapı sorunlarından birinden bahsediyoruz koku problemi. 21. yüzyıl dünyası ve Türkiye'sinde dünya kenti yapmak niyetinde olan kişilerin İzmir'deki koku problemini uzun yıllardır çözememesini biz burada görüyoruz.
KİRLİLİK DEVAM EDİYOR
Üzerinde bulunduğumuz alan Manda Deresi ve çok yakın zamanda maalesef ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir takım açıklamalarda bulundu artık kokmayacağını ve temizlendiği yönünde bir takım açıklamalarda bulundu. Belki buraya milyonlar harcandı ama şu anda hala kirlilik devam ediyor. Hala ciddi bir koku problemi yaşanıyor. İzmir'in merkezi olarak tabir edilen bir alandayız. Milyonlarla ifade edilen rakamlarla satılan rezidansların ve ofislerin olduğu bir alandayız.
"SORUNUN İZMİR'DE OLDUĞUNU GÖRMÜYOR"
İzmir'deki derelerin problemi şu hemen hemen tamamının birçok noktasından maalesef ki evsel ve sanayisel atık hala derelere boşaltılıyor. Arıtma tesislerini yeterince yapmazsanız yeterince kullanmazsanız kirlilik maalesef devam edecek. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bütün bunları görmezden gelerek İzmir Körfezi'nin kirliliği, koku problemi, altyapı problemlerinin tamamını görmezden gelerek bu sorunu gidip Kütahya'da, Turgutlu'da Gediz'de arayabiliyor. Maalesef Soyer sorunun kaynağının İzmir'de olduğunu görmüyor.
ÇÖZÜMÜ NE?
Burada yapılmak istenen şuydu bildiğim kadarıyla derenin temizliğini yapmak için bir sirkülasyon sistemi kurup deniz suyunu dereye basmaya çalıştılar. Ama koku yaratıyor. Sorun zaten deniz suyunun kirliliği. Deniz suyunu temizlemek için derelerin temizlenmesi gerekiyor. Derelerin temizlenmesi için de derelere akan kirli suyun engellenmesi gerekiyor.
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