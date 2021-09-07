İzmir’de bir CHP klasiği! Kokan dereler vatandaşı isyan ettirdi

Peki neden temizlenmiyor bu dereler? Bu koku neden var? Ne zaman bitecek? Avukat Özgür Hızal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Maalesef İzmir'in en temel altyapı sorunlarından birinden bahsediyoruz koku problemi. 21. yüzyıl dünyası ve Türkiye'sinde dünya kenti yapmak niyetinde olan kişilerin İzmir'deki koku problemini uzun yıllardır çözememesini biz burada görüyoruz.