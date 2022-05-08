08 Mayıs 2022, Pazar
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İzmir’de arkadaşlarını kurşuna dizerek katletmişti! Cinayetin sebebi belli oldu
İzmir’de alkol aldıktan sonra 35 yaşındaki Ahmet Çetin ve 26 yaşındaki Kemal Sönmez'i silahla kafasından vurarak öldüren, 33 yaşındaki Feyyaz Bulut'u da kolundan yaralayan C.U., Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı. Katil C.U., katliamın sebebini emniyet güçlerine itiraf etti.