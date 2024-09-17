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İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümleri!

İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümleri!

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 11:14
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde İzmir Körfez'i için kurulan Çalışma Grubu toplanacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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