22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir Körfezi'nde kirlilik ve pis koku devam ediyor! CHP'li Başkan Tunç Soyer kendi kendini temizleyecek dedi projeyi iptal etti

İzmir Körfezi'nde kirlilik ve pis koku devam ediyor! CHP'li Başkan Tunç Soyer kendi kendini temizleyecek dedi projeyi iptal etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2020 09:55
Güncelleme:22.09.2020 10:00
Son dakika haberi... İzmir Körfezi’nde kirlilik her geçen gün artıyor. Körfezi temizleyecek proje neden iptal edildi? CHP'li belediye neden bu konu için bir şey yapmıyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

Son dakika haberi... İzmir Körfezi'nde kirlilik her geçen gün artıyor. Körfezi temizleyecek proje neden iptal edildi? CHP'li belediye neden bu konu için bir şey yapmıyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer "Körfez kendi kendini temizleyecek" dedi ve kirliliği önleyecek kanal projesini iptal etti. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve pis koku sorunu devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal "Körfez bir iç deniz her şeyden önce. Dolayısıyla körfezin kendi kendini temizlemeyeceğini esasında Büyükşehir yetkililerinin ve İZSU yetkililerinin de bildiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi İZMİR’İN 21 YILLIK HAYAL KIRIKLIĞI! CHP İZMİR’DE NE VAAT ETTİ? NE YAPTI? İŞTE CHP’Lİ BAŞKANLARIN 21 YILLIK İZMİR KARNESİ

Kirlilik ve pis koku devam ediyor!
Kirlilik ve pis koku devam ediyor!
Ünlü rapçi restoran bastı!
Ünlü rapçi restoran bastı!
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı
O tacizci için flaş karar
O tacizci için flaş karar
Trafikte şoke eden görüntü
Trafikte şoke eden görüntü
Köpeğe çarptı diye kaputa çıktı!
Köpeğe çarptı diye kaputa çıktı!
Dinlene dinlene kavga ettiler...
Dinlene dinlene kavga ettiler...
Bugün bazı önlemler alınacak
"Bugün bazı önlemler alınacak"
Hakim alkollü yakalandı! Ortalık fena karıştı
Hakim alkollü yakalandı! Ortalık fena karıştı
Yürek delen çığlık! Dehşetin yeni görüntüsü
Yürek delen çığlık! Dehşetin yeni görüntüsü
Çanakkale'de çevre kirliliği!
Çanakkale'de çevre kirliliği!
Tonlarca hurda araçtan yaptılar
Tonlarca hurda araçtan yaptılar
Daha Fazla Video Göster