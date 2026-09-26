101 milyon kişinin verisi ele geçirilmişti! "Dragon Hackerz" operasyonunda 2 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT, Siber Güvenlik Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, "Dragon Hackerz" isimli sorgu panelini yöneten siber suç şebekesine operasyon düzenlendi. Panelde 101 milyon kişinin kimlik verisinin 118 milyon cep telefonu numarasıyla eşleştirildiği belirlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, ele geçirilen verilerin kullanım alanlarını ve soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.