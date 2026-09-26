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Fransa'da Türkiye maçı sonrası Zidane şaşkınlığı! Mbappe sakatlandı, basın eleştirdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fransa'da Türkiye maçı sonrası Zidane şaşkınlığı! Mbappe sakatlandı, basın eleştirdi

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı karşılaşma Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. 14 yıllık Didier Deschamps döneminin ardından ilk resmi maçına Zinedine Zidane yönetiminde çıkan Fransa, galibiyete rağmen performansıyla eleştirildi. Kylian Mbappe'nin sakatlanması da Fransız basınının gündemine otururken, İsmail Yüksek ve Arda Güler'in performansı öne çıkarıldı. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa basınındaki değerlendirmeleri aktardı.

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