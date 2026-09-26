Toros Dağları eteklerinde asırlık yaylacılık geleneği

Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Bağıcık Yaylası’nda asırlık yaylacılık geleneği sürdürülüyor. Zorlu coğrafi şartlara rağmen yaylada hayatını sürdüren aileler, keçi yetiştiriciliğinden süt sağımına, gözleme yapımından hayvanların bakımına kadar günlük ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılıyor. Yaklaşık 6 ay yaylada kalan ailelerin doğal ürünlerle kurduğu sofra da dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve ekibi bu ailelerden birinin misafiri olarak yaşadıkları çevreyi, ürettikleri ürünleri ve günlük yaşamlarını detaylarıyla aktardı.